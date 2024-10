A- A+

PRESIDENTE Lula faz raio-X de um ano da cirurgia no quadril Lula chegou ao anexo do Palácio do Planalto, onde fica o posto médico da presidência, por volta das 9h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira (9) um exame de raio-X para monitorar a cirurgia que fez no quadril há um ano, de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. O petista passou por uma operação para corrigir uma artrose no quadril no final de setembro do ano passado.

Lula chegou ao anexo do Palácio do Planalto, onde fica o posto médico da presidência, por volta das 9h. Ficou no local cerca de 15 minutos. Depois, foi para seu gabinete, no prédio principal do Planalto.

Veja também

BRASIL Prefeito de Goiânia volta atrás e cancela quase 2 mil demissões após perder eleições