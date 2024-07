A- A+

mercosul Lula diz que democracia no Mercosul deve ser "vigilante" Presidente Lula citou tentativa de golpe na Bolívia, que passou a fazer parte do bloco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (8) que é preciso permanecer "vigilante" na defesa da democracia no Mercosul. Lula deu as declarações durante a cúpula do bloco, após tentativa de golpe na Bolívia, que passa a fazer parte do grupo.

"A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalhos na democracia em nossa região, mas é preciso permanecer vigilantes" afirmou Lula.

Lula citou diretamente a tentativa de golpe na Bolívia e afirmou que o Mercosul permaneceu mais uma vez unido pela "plena vigência do estado de direito".

"Há menos de 15 dias um membro de nosso bloco sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu graças à firmeza do governo boliviano, mobilização do seu povo e rechaço da comunidade internacional. O Mercosul permaneceu mais uma vez unido pela plena vigência do estado de direito" afirmou

O presidente ainda citou "falsos democratas" que "tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários" e que "não faz sentido recorrer ao nacionalismo arcaico e isolacionista".

"Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado-a-lado [...]"

"No mundo globalizado não faz sentido recorrer ao nacionalismo arcaico e isolacionista. Tampouco há justificativa para resgatar as experiências ultraliberais que apenas agravaram as desigualdades em nossa região" completa.

Veja também

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul: lei estabelece regras emergenciais para turismo e cultura