Lula parabeniza Janja após homenagem em São Paulo

A primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, foi homenageada na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo, em evento realizado pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados e pesquisadores da área do Direito próximos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Neste sábado (7), Lula usou suas redes sociais para parabenizar a companheira.

O Grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas comprometidos com a defesa da democracia, prestou uma justa homenagem para a Janja. Ela foi reconhecida por seu trabalho e incansável empenho pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.



Parabéns, @janjalula!



… pic.twitter.com/YyOCFmMHSH

Coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho falou sobre a escolha de Janja como homenageada:

"A homenagem é pelo compromisso dela com um sistema de justiça mais inclusivo, mais diverso e mais representativo da nossa sociedade. Janja é uma aliada em pautas como sustentabilidade e feminismo e carrega dentro dela o espírito da advocacia, que é o senso de justiça".

'Sem anistia'

Durante o evento, o grupo adotou o lema "sem anistia", cobrando punições aos envolvidos na trama golpista investigada pela Polícia Federal que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas, incluindo militares de alta patente.

Segundo o grupo, é necessário dar uma resposta à altura, respeitando o devido processo legal, para preservar a democracia brasileira.

Apenas Janja, entre os membros do governo, discursou no palco. Lula acompanhou a homenagem em silêncio, de cima do camarote e acompanhado de ministros como Fernando Haddad e Anielle Franco. Juscelino Filho (União Brasil), ministro das Comunicações, representante da coalizão pela governabilidade no Congresso, surpreendeu ao fundo.

— A gente precisa de mais mulheres no Judiciário para que as mulheres da sociedade se sintam representadas, para que não tenhamos mais casos de feminicídio e de abuso sexual sendo tratados de outra forma — declarou Janja, que admitiu estar "nervosa" ao fazer um discurso em frente ao presidente da República, o que não costuma ocorrer com frequência.

O Prerrogativas surgiu em 2014, a partir de um grupo de advogados que não concordavam com os questionamentos levantados pelo candidato Aécio Neves (PSDB) ao resultado eleitoral daquele ano, com a reeleição de Dilma Rousseff (PT). O “Prerrô”, como é conhecido, ganhou notoriedade ao criticar a Operação Lava Jato, protagonizada pelo ex-juiz Sergio Moro e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, sob o argumento de que ela tinha viés político e atropelava garantias.

