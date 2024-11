Lula participa da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na noite desta terça-feira da abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Museu Nacional, em Brasília.

Principal evento de divulgação científica do país, as atividades com tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais” ocorrem em Brasília até o dia 10.

Diversos ministros do governo passaram o dia em reuniões para discutir cortes de gastos em várias áreas, que podem atingir inclusive o financiamento da ciência.

