Lula participa de videoconferência com ex-líderes do PT

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de uma reunião online com nomes históricos do partido nesta segunda-feira,10. O evento foi organizado pela presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e pelo presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto.

A reunião que contou com participação de ex-dirigentes do Partido dos Trabalhadores aconteceu na sede do Diretório Nacional em Brasília. Parte dos convidados estava presencialmente no local e parte estava participando remotamente



O encontro ocorreu em homenagem ao ex-presidente da legenda Olívio Dutra, que completou 83 anos na segunda. Lula entrou tarde na videoconferência e parabenizou o correligionário pelo seu aniversário.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, estiveram no evento de forma presencial, José Dirceu, José Genoino, Ricardo Berzoini e Rui Falcão. Além de Lula e Dutra, Tarso Genro também participou da reunião remotamente, em Porto Alegre.

