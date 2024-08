Lula recebe Eduardo Leite no Planalto após troca de farpas por tragédia climática no RS

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o governador Eduardo Leite (PSDB), com quem trocou farpas na semana passada em função da atuação do governador federal após a tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Na sexta, Lula reclamou que Leite nunca estava "contente" com a resposta da União às enchentes.

Horas depois, durante um evento do governo federal, Leite citou a declaração de Lula e defendeu sua postura, afirmando que seu papel era "agradecer o que foi feito, mas também demandar, pedir".

— Às vezes fico incomodado porque o governador nunca está contente com as coisas. Ele deveria me agradecer um dia: "Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim". É só ver se o Bolsonaro tratou o estado do Rio Grande do Sul com respeito, é só ver se tem um metro quadrado de obra que o Bolsonaro fez aqui — afirmou Lula em entrevista à Rádio Gaúcha.

Pouco depois, ainda durante a entrevista, Lula voltou a falar sobre a postura de Leite, afirmando que o governador sempre diz que as medidas são "insuficientes".

Lula rebateu, afirmando que existe um grande esforço do governo, mas nunca haverá plena "perfeição".

— O governador também fala todo dia, "é insuficiente, é insuficiente", tudo é insuficiente. Tudo é insuficiente porque a gente não vai atingir a perfeição nunca.

Mais tarde, numa cerimônia de entrega de residências do Minha Casa Minha Vida, Leite rebateu as críticas.

— Presidente, também ouvi na entrevista que o senhor falou que o governador está sempre insatisfeito — disse. — Temos essa característica de demandar muito, mas é importante deixar claro que o povo gaúcho não é mal-agradecido, o povo gaúcho não é ingrato, o povo gaúcho agradece todo o apoio que recebe.

Em seguida, Leite agradeceu pelos apoios ofertados pelo governo federal e ressaltou que o seu papel como chefe do executivo estadual é "demandar".

