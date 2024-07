Lula recebe nesta segunda-feira (22) Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair nesta segunda-feira à tarde no Palácio do Planalto. Essa será a segunda vez que Lula se encontra com Blair em seu atual mandato. Em setembro do ano passado, o britânico visitou o presidente brasileiro.

A visita agora acontece depois de o Partido Trabalhista, do qual o ex-primeiro-ministro britânico faz parte, voltar ao poder na Inglaterra. Na eleição do começo do mês, a legenda conquistou 410 cadeiras na Câmara dos Comuns, equivalente à Câmara dos Deputados, mais do que as 326 necessárias para governar.







O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, foi oficialmente nomeado primeiro-ministro do Reino Unido no último dia 5.

Os trabalhistas estavam fora do poder há 14 anos. Blair foi primeiro-ministro entre 1997 e 2007. Em seguida, o também trabalhista Gordon Brown assumiu o posto até 2010. Na sequência, o Reino Unido foi comandado até o mês passado por conservadores.

Na agenda de setembro, Lula e Tony Balir tiveram uma conversa de uma hora e falaram sobre geopolítica internacional, as perspectivas do mundo em desenvolvimento e as principais contribuições do Brasil para o aprimoramento da governança global.

