Lula reclama com funcionário após inauguração da galeria de presidentes no Palácio do Planalto; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção de um auxiliar ao visitar a galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto. Destruída nos ataques de 8 de janeiro, o espaço foi reaberto, e Lula o visitou na manhã desta quinta-feira acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Lula reclamou que as fotos das galerias dos ex-presidentes tinham poucas informações para as pessoas que visitavam o palácio enquanto conversava com o Chefe de Gabinete Adjunto do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Valdomiro Luis de Sousa:

— Isso aqui é a data que governou, não a data que nasceu — afirma — Se você não explica, ninguém entende. Você tem que explicar, a pessoa que vem aqui ver, tem que saber o que aconteceu. O Collor foi eleito e foi 'impichado' em tal data. Esse aqui (apontando para foto de Itamar Franco), assumiu no lugar do Collor, porque se não as pessoas passam aqui e não entendem a História.

