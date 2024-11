A- A+

Eleições EUA Lula se posiciona a favor de Kamala Harris a poucos dias do pleito: "Seria bom tê-la no poder" Presidente brasileiro afirma que vitória da vice de Joe Biden é importante para fortalecimento da democracia nos Estados Unidos

A poucos dias da disputa presidencial dos Estados Unidos, que acontece na próxima terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio à vice-presidente e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, que disputa contra Donald Trump.

Em entrevista ao canal francês TF1 nesta sexta-feira, Lula afirmou que "obviamente" torce por Kamala. Segundo o presidente brasileiro, a vitória da sucessora de Joe Biden é importante "para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos".

— Como eu sou amante da democracia, acho que é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar nosso planeta, eu obviamente fico torcendo para Kamala Harris ganhar as eleições — declarou.

O presidente também relembrou o ataque ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores do republicano invadiram a sede do Legislativo americano na tentativa de impedir a realização da sessão que formalizaria a vitória de Joe Biden em 2020. Cinco pessoas morreram e cerca de 140 policiais ficaram feridos.

— Eu acho que a Kamala Harris ganhando as eleições é muito mais seguro de a gente fortalecer a democracia nos EUA. Nós vimos o que foi o presidente Donald Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável de acontecer nos EUA, porque os EUA se apresentavam ao mundo como um modelo de decmoracia. E esse modelo ruiu. Então, nós, agora, temos o ódio destilado todo santo dia — disse o brasileiro.

A quatro dias de uma das eleições mais indefinidas das últimas décadas nos EUA, Kamala Harris e Donald Trump estão empatados dentro da margem de erro nos sete estados que definirão quem comandará a Casa Branca a partir de janeiro do ano que vem.

Nesta reta final, os candidatos centram seu poder de fogo na Pensilvânia: segundo as projeções, quem conquistar o estado estará bem mais perto de chegar à Presidência, muito embora ainda dependa de vitórias em pelo menos alguns dos estados-chave. As pesquisas mais recentes apontam para uma leve vantagem de Trump, mas dentro da margem de erro — pelos números da Atlas Intel, divulgados na quinta-feira, o republicano tem um ponto percentual a mais do que Kamala, mas a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

