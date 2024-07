A- A+

Lula no Recife Lula: presidente traz "cheque-esperança" aos proprietários dos prédios-caixão Ato aconteceu no prédio da Caixa Cultural, área central do Recife, e contou com a presença da governadora Raquel Lyra e do prefeito João Campos

Cumprindo sua segunda agenda na cidade nesta terça-feira (2), o presidente Lula reuniu autoridades, no prédio da Caixa Cultural, área central do Recife, para o anúncio de de acordos indenizatórios, através do “Cheque-esperança”, às famílias proprietárias de moradias em “prédios-caixão” na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os donos de cada apartamento desses imóveis podem receber até R$ 120 mil da Caixa Econômica Federal. As três primeiras proprietárias receberam durante o ato na Caixa Cultural.

Estiveram presentes na cerimônia, além de Lula, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o senador Humberto Costa; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; o ministro da Advocacia-Geral da União Jorge Messias; o prefeito do Recife, João Campos, e outras autoridades. A primeira-dama, Janja, também acompanhou a comitiva.

Abrindo a cerimônia, o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, agradeceu a parceria do Governo Federal com o órgão através de programas governamentais.



“Essa tragédia está sendo reparada por um acordo que, certamente, não trará o alento das famílias, presidente, mas trará, de certa forma, aquilo que o senhor tanto preza, que é a justiça social. Então, está sendo feita a justiça, uma forma de uma indenização a todas essas famílias que de foram afetadas por esse processo”, disse em relação aos proprietários dos “prédios-caixão” interditados e com alto risco de desabamento na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em um rápido discurso, Lula se despediu dos presentes e falou da agenda a ser cumprida em outros Estados e da fase de inauguração de Institutos Federais.



