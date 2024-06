A- A+

Minha Casa, Minha Vida Lula sugere a beneficiária do Minha Casa, Minha Vida que "pare de ter filhos Em evento no Ceará, presidente se referia a mulher de 25 anos no palanque, e também disse a jovem que voltasse a estudar

Em discurso na cerimônia de entrega de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta quinta-feira, em Fortaleza (CE), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a uma mãe de três crianças que a primeira coisa que ela deve fazer é “parar de ter filho”.

No mesmo evento, Lula também chamou o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Antônio Vieira, de “gordinho”.

— Veja aquela menina que vem aqui com três crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade, ela tem três filhos. Falei para ela: 'Minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem três'. E falei para ela que tem que estudar, porque ela tem três filhos para cuidar. Eu tenho cinco, não é mole — disse o presidente, que posteriormente anunciou a jovem como beneficiária do Minha Casa, Minha Vida.

Ao longo de mais de 20 minutos de discurso, o petista também apresentou o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, ao público como o "gordinho simpático que falou tão bem aqui".

Não foi a primeira vez que Lula pediu a uma mulher que parasse de ter filhos em compromissos oficiais. Em maio, durante uma entrega semelhante em Maceió (AL), ele contou a história de outra beneficiária do programa: "Quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5 filhos, ela tem 27 anos de idade".

Investimentos no Ceará

Além da entrega de 416 apartamentos do Residencial Cidade Jardim I, Módulo III, em Fortaleza, que vão beneficiar 1.664 pessoas de famílias da faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640, o governo federal anunciou investimento de R$ 778,9 milhões na expansão e consolidação de instituições federais de ensino e de saúde no Ceará.

— Estou aqui retribuindo ao povo nordestino o direito de estudar, de trabalhar, de pesquisar, de ser mestre, doutor, porque ninguém nasce para ser inferior a ninguém. Nascemos para ser iguais — disse Lula sobre os investimentos.

Dos R$ 778,9 investidos no estado, R$ 189 milhões serão para universidades federais, R$ 316,4 milhões para hospitais universitários e R$ 190,3 milhões para o IFCE. Outros R$ 83,2 milhões virão como contrapartida do estado e dos municípios para as instituições federais de ensino e saúde.

A expansão e consolidação das instituições engloba construção de restaurantes universitários, biblioteca e blocos acadêmicos, além de novos laboratórios, salas e quadras poliesportivas. Serão feitas ainda obras de urbanização dos prédios acadêmicos e conclusão de obras de construção de residências universitárias.

