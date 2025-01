Marina Silva critica anúncios de Trump sobre meio ambiente: "Tempos desafiadores virão"

A- A+

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os primeiros anúncios de Donald Trump após a posse nesta segunda-feira "confirma os prognósticos mais pessimistas sobre os tempos desafiadores que virão”.

"Seus primeiros anúncios vão na contramão da defesa da transição energética, do combate às mudanças climáticas e da valorização de fontes renováveis na produção de energia”, declarou Marina em nota divulgada na segunda-feira.

A ministra também disse ver com preocupação o anúncio de Trump de acabar com o Green New Deal, pacote de ações lançado no governo de Joe Biden para combater as mudanças climáticas e facilitar o acesso a energias renováveis. A ministra também criticou a promessa do republicano de retomar a indústria automotiva dos EUA com foco em combustíveis fósseis.



"Resta trabalhar para que a governança climática, hoje mais madura e robusta do que no primeiro governo Trump, crie anteparos para evitar avanços da força gravitacional negacionista, que já inflaciona decisões políticas e empresariais na direção oposta de compromissos firmados anteriormente”, escreveu Marina.





Em discurso de posse ao segundo mandato na Casa Branca, Trump afirmou que pretende mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América" e prometeu acabar com o que chamou de "política governamental de tentar fazer a engenharia social com a questão de gênero em qualquer aspecto da vida pública ou privada".



— Minha vida foi salva por um motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente — disse Trump, referindo-se à tentativa de assassinato que ocorreu em um comício político na Pensilvânia no verão passado.



Falando sobre os "desafios" a serem enfrentados, Trump se referiu a uma "crise de confiança" com o governo, criticando a gestão atual. Ele atacou também o tema da imigração, que deve ser alvo de alguns de seus primeiros decretos. Ele afirmou que a "soberania" do país será "reconquistada" e que a segurança será "restaurada". Também disse que as "escalas da justiça" serão "reequilibradas".



— Desse dia em diante, o nosso país irá florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não vamos permitir que tirem vantagem de nós — disse Trump.

