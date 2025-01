A- A+

ESTADOS UNIDOS Filho de Bolsonaro na neve, Zambelli com nariz ferido: os bolsonaristas na posse de Trump Aliados do ex-presidente passaram por perrengue na capital americana

Integrantes da comitiva que viajou para do Brasil para os Estados Unidos, nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram por perrengues e situações inusitadas para acompanhar a posse de Donald Trump nesta segunda-feira.

Além da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), pelo menos 30 deputados e senadores compareceram ao evento. Entretanto, nenhum deles conseguiu acesso ao Capitólio, onde Trump fez o seu primeiro pronunciamento, e poucos foram ao jantar de gala, onde apenas Michelle e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) representaram o ex-presidente.

O próprio Eduardo, que por ocupar o cargo de secretário de Relação Institucionais e Internacionais do PL encontrou com Donald Trump Jr e com o presidente da Argentina, Javier Milei, narrou as dificuldades para conseguir a credencial necessária para a posse.



O parlamentar postou um vídeo, embaixo da neve, no qual relatava a sensação de frio e dizia: "Vocês acham que é fácil pelo fato de eu ter acesso à família Trump? Não é, não. Olha lá a fila para pegar o credenciamento", enquanto aparecia com a barba coberta por neve.

Já a deputada Carla Zambelli (PL-SP) apareceu em fotos com o nariz ferido e fez questão de esclarecer que o machucado ocorreu por um acidente durante o voo. "Fui tentar pegar um objeto no banheiro e o painel inteiro veio no meu nariz. Sorte que eu tinha feito seguro saúde, pago do meu bolso, assim como todo o restante dos custos desta viagem", disse.

Apesar de estarem em Washington, os parlamentares não postaram qualquer registro de imagem durante a posse de Trump, já que não tiveram acesso ao local em que o presidente americano discursava. A deputada Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, publicou imagens da TV, na qual Trump aparece discursando. Nikolas Ferreira (PL-MG), por sua vez, publicou vídeos em que concedia entrevistas e se encontrava com religiosos nos Estados Unidos.

Michelle leva maquiador

Enquanto os parlamentares, à exceção de Eduardo Bolsonaro, não tiveram acesso direto aos eventos com Trump, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou a sua rotina nos Estados Unidos, onde representou o marido. Além de publicar fotos, Michelle também mostrou momentos em que se produzia e era maquiada por Augustin Fernandez.

O maquiador aproveitou a ocasião para publicar um texto, no qual elogiava Michelle e se dizia "honrado por contribuir com a boa imagem do Brasil no exterior". Amigo da família Bolsonaro, Augustin publicou um registro, no qual aparecia sorrindo em uma chamada de vídeo com o ex-presidente. Em alta e nos Estados Unidos, ele também fez a publicidades de cosméticos de cuidados com a pele.

Eduardo é elogiado por estrategista de Trump

Em um almoço organizado com aliados neste domingo, o estrategista político e ex-assessor de Donald Trump Steve Bannon afirmou que o ex-presidente brasileiro foi barrado de comparecer à posse porque "o Brasil comunista e marxista segurou o seu passaporte". Durante o seu discurso, ele também fez uma homenagem à comitiva de parlamentares bolsonaristas presentes e se referiu a Eduardo Bolsonaro como o "o futuro presidente do Brasil".

— Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, e num futuro não tão distante, (será) o presidente do Brasil — disse Bannon ao receber o deputado no palco.

Em resposta, Eduardo relatou que a inelegibilidade do pai foi determinada por ele ter se "encontrado com embaixadores no meio do processo eleitoral" e afirmou que espera que, assim como os Estados Unidos reconduziram Trump à Casa Branca, o Brasil reeleja Bolsonaro em 2026.

