Michelle Bolsonaro aciona Gleisi no STF sobre fala de "roubo de joias", "rachadinha" e "golpe"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal ( STF) um pedido para a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) explicar uma declaração que a vinculou a "roubou de joias", "rachadinha" e "golpe de Estado".

Michelle quer que Gleisi seja obrigada a esclarecer a quais fatos está se referindo e qual teria sido sua conduta.

A declaração que está sendo questionada foi feita por Gleisi na semana passada na rede social X. A deputada e presidente do PT listou possíveis candidaturas ao Senado de membros da família Bolsonaro — além de Michelle, o deputado federal Eduardo (PL-SP) e o vereador Carlos (PL-RJ), e o já senado Flávio (PL-RJ) — e citou possíveis crimes que teriam sido cometidos por eles.

"Mais um negócio de família! Os Bolsonaros vão se lançar em peso para o Senado: Michele, Eduardo, Flavio e até o Carlos. Depois de roubar jóias para pagar suas contas, fazer rachadinhas pra comprar imóveis, tentar golpe pra se manterem no poder, vão atacar a política com estratégia familiar. Para eles o q importa é isso, se garantirem. Não é sobre Deus, Pátria e Família é só a própria, com muito dinheiro e poder", escreveu.