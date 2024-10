A- A+

EX-PRIMEIRA-DAMA Michelle faz tour no segundo turno em apoio a candidatos do PL Ex-primeira-dama tem atuado como cabo eleitoral do partido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro iniciou uma agenda intensa de viagens para apoiar os candidatos do PL neste segundo turno. Nesta semana, ela deve visitar todas as capitais onde sigla ainda está concorrendo, com exceção de Palmas (TO), além de Santarém, no Pará.

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle participou de uma carreata hoje em Santarém para dar apoio ao candidato JK do Povão (PL) que teve 41,92% dos votos válidos em Santarém no primeiro turno.

Na segunda-feira, ela esteve em Porto Alegre e em Caxias do Sul e, ontem, em Manaus. Até sábado, ela passa ainda por Belém, Campo Grande, Cuiabá e Belo Horizonte.

No primeiro turno, a ex-primeira-dama também teve uma participação intensa na campanha. Além de inúmeras convenções, Michelle rodou o país e esteve em todas as regiões e impulsionou candidatos em todo o país às Câmaras Municipais e Prefeituras.

Michelle chegou a separar espaços exclusivos nas suas redes sociais para as eleições. Além do nome e número do candidato, ela colocava o cargo e a cidade de disputa nas mídias compartilhadas.

Michelle é atualmente presidente do PL Mulheres e é cotada para disputar uma vaga para o Senado em 2026 pelo Distrito Federal. Ela turbinou a campanha de alguns candidatos não só a prefeito no primeiro turno. Em São Paulo, Zoe Martínez, ex-comentarista da Jovem Pan News, foi eleita vereadora por São Paulo com 60,2 mil votos. Cubana radicada no Brasil desde a adolescência, ela atua como influenciadora digital bolsonarista e, ao longo da campanha, foi apoiada por Michelle.

