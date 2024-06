A- A+

TRIBUNAL ELEITORAL Ministra Cármen Lúcia é empossada nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Veja ao vivo Cerimônia tem presença do presidente Lula e de outras autoridades

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia é a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A posse, na noite desta segunda-feira (3), em Brasília, e que tem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças, marca também o final do período de Alexandre de Moraes na Corte. Na sessão, também é empossado o ministro Kássio Nunes na vice-presidência do TSE.

Acompanhe ao vivo:

Nos últimos anos, sob as presidências dos ministros Luis Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, o TSE sofreu ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que colocou em dúvida o funcionamento das urnas eletrônicas e, em diversos momentos, insinuou que as eleições eram alvo de fraude.

A expectativa é de que, com chegada de Cármen Lúcia à presidência da Corte, o TSE passe também por um processo de distensionamento. A ministra é vista internamente como "grande conciliadora" e "diplomática", o que tem gerado expectativas sobre a mudança.

Cármen Lúcia vem indicando que o combate à desinformação continuará sendo uma das principais bandeiras no seu período à frente da Corte, sobretudo com o crescimento da utilização de Inteligência Artificial. Em parceria com Moraes, ela foi responsável por uma série de resoluções e criou novas regras para o uso de IA durante a campanha. As digitais da ministra também estão em um treinamento, já em andamento nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), para capacitar juízes a identificar o uso da IA nas eleições.

Cármen Lúcia é a única ministra mulher no Supremo Tribunal Federal atualmente e tem dado especial atenção às medidas de combate à fraude à cota de gênero. Durante a gestão de Moraes, o plenário do TSE aplicou 61 condenações por desrespeito às normas. Somente em 2024, já foram mais de 20.



Carreira

Natural de Montes Claros (MG), a ministra Cármen Lúcia se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG) e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Também atuou como professora titular de Direito Constitucional da PUC-MG, advogada e procuradora do estado. A ministra integra o Supremo Tribunal Federal (STF) há 18 anos.

Cármen Lúcia compõe o TSE desde 2008, quando foi eleita para o cargo de substituta para uma das vagas do Supremo. No mesmo ano, o Colegiado a elegeu diretora da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE). Em 2009, foi empossada ministra efetiva. Nas Eleições Gerais de 2010, atuou como vice-presidente da Corte e assumiu a Presidência do Tribunal em 2012. Com isso, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história e comandou as Eleições Municipais daquele ano. Em novembro de 2013, a ministra deixou o TSE após o fim do mandato.

Em 2020, Cármen Lúcia retornou à Corte Eleitoral como ministra substituta. No ano de 2022, foi empossada integrante efetiva do Colegiado e, no início de 2023, a ministra tornou-se vice-presidente do TSE, atuando ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Nesta segunda-feira (3), ela reassume a cadeira da Presidência do Tribunal para comandar, pela segunda vez, um pleito municipal: as Eleições 2024.

Veja também

INQUERITO PF decide indiciar família por hostilidades a Moraes no aeroporto de Roma