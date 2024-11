A- A+

Tribunal Superior do Trabalho Ministro do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, visita a Folha de Pernambuco Acompanhado do vice-presidente do TRT-6 e da coordenadora da Corregedoria-Geral do TST, ministro falou sobre direito de acesso à justiça no trabalho e novas tecnologias

Na tarde desta segunda-feira (4), o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, fez visita à Folha de Pernambuco. Ele está de passagem pelo Recife para participar da correição-geral do Tribunal Superior do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6).

Acompanhado da desembargadora coordenadora da Corregedoria-Geral do TST, Margareth Rodrigues Costa; e do desembargador e vice-presidente do TRT-6, Sergio Torres Teixeira, o ministro foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Durante a conversa, ele abordou sobre o propósito da correição e do papel do ministério durante as atividades.

"Não é uma simples visita cordial ao Tribunal. Eu até falo que a função do corregedor é muito desagradável porque é invasiva. Nosso papel é realmente verificar todas as condições de funcionamento do Tribunal. Para a nossa sorte, administrativamente, a Justiça do Trabalho é muito bem organizada, mas é o que eu sempre digo: a gente sempre pode melhorar alguma coisa. É esse o nosso papel", explicou Vieira de Mello Filho.

Comitiva do TST e TRT-6 em visita à Folha de Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O ministro também falou sobre a missão do ministério e a importância do TST na busca por uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores e a sociedade como um todo.

"A nossa missão, nossa tarefa é sempre a busca da melhoria da prestação jurisdicional da sociedade. Nós temos que acabar com a ideia de que o Judiciário é um fim em si mesmo. Não é. Ele tem que servir a sociedade, nós somos servidores públicos, e o papel do corregedor é justamente trabalhar para que todos esses tribunais sejam eficientes para a sociedade brasileira. Por mais que administrativamente nós estejamos bem, o tribunal da 6ª é um bom tribunal, nosso papel é aperfeiçoar ainda mais o tribunal", pontuou.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, enfatizou a importância da presença Luiz Philippe Vieira de Mello.

"É de uma satisfação enorme receber e ver de perto que estamos bem representados no âmbito da Justiça do Trabalho. Como um meio de comunicação, estamos à disposição do ministro e equipe para podermos ajudar na propagação desse tema tão relevante para a sociedade", disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

Vieira de Mello Filho e sua comitiva também foram recebidos pelo diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Góis; a diretora administrativa, Mariana Costa; e a editora-chefe, Leusa Santos; o diretor Jurídico-Trabalhista do Grupo EQM, Silvio Melo; a advogada da Área Trabalhista, também do Grupo, Mirella Moraes; e do assessor especial da presidência do Grupo, Joni Ramos.

