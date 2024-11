A- A+

Luiz Otávio Cavalcanti é o novo colunista da Folha de Pernambuco. O professor, advogado, economista e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) visitou o jornal na tarde desta segunda-feira (4), sendo recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Luiz Otávio vai estrear na edição da próxima segunda-feira (11), nas versões impressa e on-line, da Folha, a coluna “Ponto de Vista do Marco Zero”, discutindo assuntos políticos, econômicos, culturais, além de diversos temas que permeiam a sociedade.

“Queremos valorizar muito essa chegada. Luiz Otávio tem experiência na área de comunicação. A presença do articulista é importante, mas ele também vai colaborar ainda mais, nos ajudando a pontuar temas de natureza política e econômica”, declarou Eduardo Monteiro, presidente do Grupo EQM.

“A gente só faz as coisas com paixão. Paixão traz emoção e me sinto um pouco emocionado. Jornal é o hoje e o amanhã. Presente e futuro. É a história e a capacidade de antecipar o que vem. Nós temos uma responsabilidade grande quando se trata de jornalismo. Essa é a terra de Frei Caneca. Foi aqui que nasceu o Typhis Pernambucano. Nós fomos republicanos antes da República. Brasileiros antes do Brasil. Tenho uma grande admiração por Eduardo por ele ter uma coisa muito pernambucana: a coragem de fazer. É preciso vencer a inércia, abraçar o mercado e ter compromisso com as pessoas. Fiquei muito feliz por esse convite e estou à disposição da Folha de Pernambuco para colaborar”, afirmou Luiz Otávio.

Currículo

Luiz Otávio Cavalcanti ficou, entre 2016 e 2018, na presidência da Fundação Joaquim Nabuco, nomeado pelo então ministro da Educação à época, Mendonça Filho. É ex-diretor superintendente do Diário de Pernambuco, diretor presidente da Faculdade Santa Maria, além de ter sido secretário de Planejamento e Urbanismo da prefeitura do Recife. No Governo do Estado, ficou à frente das secretarias da Fazenda e de Planejamento.

No âmbito federal, atuou como coordenador nacional de Regiões Metropolitanas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, no Ministério do Interior, em 1983. Luiz Otávio também trabalhou como professor na Faculdade Joaquim Nabuco nas disciplinas Gestão da Negociação; Políticas Públicas e Educação; Meio Ambiente e Sociedade; Processo Decisório e Gestão da Qualidade; Direitos e Cidadania; e de Política Educacional

O novo colunista da Folha de Pernambuco, membro do Movimento de Ética e Democracia, também tem diversos livros publicados, como “Economia Criativa”, Editora Bagaço, Recife, 2014; “História política de Pernambuco”, Editora Nossa Livraria, 2010; “História da Conciliação no Brasil”, Editora Bagaço, 2008; “Cidadania e responsabilidade social”, Ex Libris, 2006; “Como a Corrupção Abalou o Governo Lula”, Ediouro, Rio, 2005; “Administradores, quem somos nós?”, Editora Bagaço, 2005; “O que é o governo Lula?”, Editora Landy, São Paulo, 2002; e “Nassau, esmalte flamengo”, Editora Nossa Livraria, 2000.

Também estiveram presentes na visita, o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Góis; a diretora administrativa, Mariana Costa; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; a gerente administrativa, Ivone Palácio; e o superintendente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Marcelo Guerra.

Veja também

Eleições EUA Especialistas questionam disputa acirrada nas eleições dos EUA, apontada por pesquisas