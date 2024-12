A- A+

ENTREVISTA Ministro José Múcio diz a Lula que prisão de Braga Netto é questão da justiça Ministro José Múcio tratou com Lula da prisão do general da reserva e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, e de assuntos administrativos mais relevantes da sua pasta

Chamado a São Paulo para um despacho com o presidente Lula (PT), que se recupera de uma cirurgia na cabeça na capital paulista, onde fez o seu QG depois de receber alta médica, o ministro da Defesa, José Múcio, disse, ontem, ao chefe da Nação que a prisão do general Braga Netto foge da alçada do Governo. “É um problema da justiça”, enfatizou.

Com Lula, Múcio tratou da prisão do general da reserva e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, e de assuntos administrativos mais relevantes da sua pasta, como a Escola de Sargento que está para ser construída em Pernambuco, por obra exclusiva do ministro, tendo em vistas que vários estados do Sul e Sudeste tentaram sediar o projeto.

Múcio esteve com o presidente, após a cirurgia que Lula fez, e disse que falaram de vários temas, incluindo a prisão do general de Braga Netto, indiciado por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. “Eu falei para o presidente que o Braga Netto não é problema nosso, mas da Justiça. É um constrangimento para as Forças Armadas, mas os militares entendem a situação”, afirmou.

E acrescentou: “O presidente disse que as investigações precisam ser feitas e a gente concorda”. O ministro relatou que Lula quis saber como estava o clima nas Forças Armadas após a prisão do general. O ministro da Defesa disse ainda que eles conversaram sobre a aposentadoria dos militares incluída no pacote de corte de gastos, que tem gerado ruído com as Forças, e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que obriga a ida dos fardados para a reserva, caso concorram em eleições.

