Moraes autoriza transferência para Brasília de dois militares envolvidos em trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência para Brasília do general da reserva Mario Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Os dois foram presos no Rio de Janeiro há duas semanas na Operação Contragolpe, que investiga um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

Moraes autorizou que os dois sejam levados para as instalações do Comando Militar do Planalto, que fica na capital. Os militares poderão ainda receber visitas de suas esposas e filhos. Outras visitas dependem de autorização, com exceção dos advogados.

Mario Fernandes foi um dos 37 indiciados pela Polícia Federal (PF) por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado como o autor do plano chamado de Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos de Lula e Alckmin.

Já Rodrigo Bezerra de Azevedo fez parte de um grupo no aplicativo Signal em que ocorria o monitoramento de Moraes. Ele é o único dos cinco presos na Operação Contragolpe que não foi indiciado pela PF, mas um complemento ao relatório final pode ser feito para incluir seu nome.

Os dois fizeram parte das Forças Especiais, grupo de elite do Exército apelidado de "kids pretos".

