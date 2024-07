Moraes nega pedido de Daniel Silveira para progredir de regime

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quarta-feira um pedido de progressão de regime para o ex-deputado Daniel Silveira. Moraes afirma que o Silveira ainda precisa pagar uma multa decorrente de sua condenação.

Em 2022, Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. O ex-deputado também foi condenado a 35 dias-multa, no valor de cinco salários mínimos a cada dia-multa. A punição seria de R$ 247,1 mil, pelo valor atual do salário-mínimo.

A defesa de Silveira alega que ele não pode pagar a multa porque seus bens — que chegam a R$ 624,3 mil — estão apreendidos. Por isso, solicitou que o valor da multa seja abatido desse montante.

Moraes, entretanto, também negou este pedido, alegando que os recursos foram apreendidos devido ao descumprimento de medidas cautelares.

"Indefiro o pedido de progressão de regime, cuja análise dependerá do efetivo e integral adimplemento da sanção penal pecuniária. Indefiro a compensação entre os valores sequestrados para fins de adimplemento de sanção decorrente do descumprimento de medidas cautelares e a sanção penal pecuniária fixada no acórdão condenatório", afirmou Moraes na decisão.