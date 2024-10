A- A+

A Caixa Econômica Federal transferiu R$ 28,6 milhões em multas pagas pelo X para o Banco do Brasil (BB), seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal ( STF).



A rede social do bilionário Elon Musk havia depositado os valores decorrentes de punições aplicadas por descumprimento de ordens judiciais numa conta errada, segundo o ministro Alexandre de Moraes.

A quitação das multas é a última etapa para que a rede social seja desbloqueada no Brasil. A plataforma foi suspensa em todo o país no dia 30 de agosto. Para voltar ao ar, o X fez o depósito em uma conta da Caixa, mas deveria ter transferido os recursos para uma conta do Banco do Brasil, indicada pelo STF.

Após a transferência dos valores para a conta correta no Banco do Brasil, a Secretaria Judiciária do Supremo deve atestar a regularidade do depósito.

Advogados da rede social alegam que o STF não especificou para qual conta o pagamento deveria ser feito e, por isso, a plataforma deveria ser desbloqueada de forma imediata no país.

O histórico das multas

Em agosto, o ministro havia determinado o bloqueio de recursos no valor de R$ 18,3 milhões das contas bancárias do X e da Starlink, outra empresa de Elon Musk, para quitar as punições impostas pelo descumprimento de decisões judiciais.

Em setembro, o X recebeu outra multa de R$ 10 milhões aplicada por Moraes por ter feito uma suposta manobra para voltar ao ar no Brasil, driblando o bloqueio imposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



A companhia fez uma atualização de sistema que abriu brecha para os usuários da plataforma pudessem acessar a rede social. O ministro do STF ainda determinou que representante legal indicada pelo X no Brasil pagasse R$ 300 mil por desobediência judicial.

O imbróglio que envolve a suspensão da plataforma no país teve início ainda em 18 de agosto, quando o X anunciou que descumpriria decisões do STF e encerraria a operação da da empresa no Brasil. Com isso, Moraes determinou o bloqueio da rede social no país até que as ordens judiciais fossem cumpridas.

