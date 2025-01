"Não há perdão" x "armadilha da esquerda": relembre o que Lula e Bolsonaro já falaram sobre o 8/1

A- A+

A invasão aos prédios dos três Poderes no 8 de janeiro, que completa dois anos nesta quarta-feira, já provocou reações tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do antigo chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL). Enquanto o petista classifica o episódio como uma "tentativa de golpe", o ex-presidente descreve a depredação como uma "armadilha da esquerda".





Veja abaixo frases ditas pelos principais nomes do PT e do PL sobre os atos de 8 de janeiro.

Jair Bolsonaro

"Eu não estava aqui no 8 de Janeiro. Eu estava fora. Se eu estivesse no Brasil, acho que estaria complicada a situação, né? Porque iriam me culpar."

Em entrevista ao Globo, o ex-presidente avaliou a possibilidade de ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. O indiciamento dele ocorreu menos de um mês depois, em novembro de 2024.

"Nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, pessoas de direita. Tanto é que, apesar da CPMI, que nada apurou, temos certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda."

Declaração do ex-presidente em entrevista à CNN no dia 6 de janeiro de 2024.

“Tudo bem se a gente tiver que chegar no meio termo. O que interessa é tirar esse povo da Papuda e colocar na rua.”

Em entrevista à colunista do Globo Malu Gaspar, Bolsonaro reconheceu, em outubro, que as chances de aprovação do projeto de anistia para os presos do 8 de janeiro no Congresso são pequenas.

"Eu sabia que algo ia acontecer, afinal de contas, do PT tudo é possível. O que teria acontecido comigo se eu estivesse no Brasil no dia 8 de janeiro? Certamente estaria preso até hoje. Me acusam de tudo."

Fala do ex-presidente ocorreu durante ato em Londrina, no Paraná, em agosto de 2024.

Lula

"Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo conduto para novos atos terroristas."

Fala de Lula durante evento no Congresso com autoridades dos três Poderes que marcou o primeiro ano dos atos golpistas de 8 de janeiro.

“O dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país. Mas os três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu.”

A declaração do presidente ocorreu em postagem nas redes sociais no dia anterior à marca de um ano dos atos golpistas.

"Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que de 64, quando eu tinha 17 anos de idade."

Petista concedeu entrevista à emissora Rede TV em fevereiro do ano passado.

"O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias. Colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade."

O presidente lembrou os desafios provocados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e pediu superação das desavenças políticas em seu pronunciamento de Natal de 2023.

