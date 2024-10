Natal na Venezuela? Uma 'chacota miserável', reclamam aposentados

A- A+

Urimare Capote se pergunta diariamente: "Quem consegue viver com 3,5 dólares?" (R$ 19).



O valor equivale à aposentadoria que recebe todo mês, inalterado há dois anos e insuficiente em um país onde a cesta básica supera os 500 dólares, quase R$ 3 mil.

Dezenas de aposentados se concentraram em frente à sede da Organização das Nações Unidas na Venezuela para pedir que intervenha junto ao governo do presidente Nicolás Maduro, que decretou o início da temporada natalina nesta terça-feira (1º).



“O Natal acabou há alguns anos”, responde Capote, advogado de 62 anos e representante do Comitê de Defesa de Aposentados e Pensionistas.

“É uma chacota miserável do presidente para nós”, diz à AFP Eduardo Martínez, professor de 71 anos. "Não temos dinheiro nem para comprar leite, e vamos ter para comprar coisas para as natalinas?"

A aposentadoria na Venezuela é de 130 bolívares desde 2022. Naquele momento, equivalia a 30 dólares; hoje, são 3,50 dólares (R$ 19) frente a uma cesta básica que está em 539 dólares (R$ 2,93 mil), segundo estimativas privadas.

Maduro insiste que a precariedade das previsões é consequência das avaliações dos Estados Unidos contra o país, enquanto os analistas atribuem anos de medidas econômicas erradas que destruíram a moeda local em meio a uma profunda recessão.

O mandatário de esquerda foi proclamado reeleito em julho para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, apesar das denúncias de fraude por parte da oposição e do não reconhecimento por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e de vários países da América Latina.

Os protestos contra sua reeleição resultaram em 27 mortos, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos, incluindo menores de idade. Neste contexto, Maduro decretou o início de Natal para 1º de outubro. Na segunda-feira, disse em seu programa semanal que a temporada se estenderá até 15 de janeiro.

“Ao antecipar o Natal, estamos chamando à paz, à fraternidade”, celebra Jesús López, um médico de 52 anos, enquanto fotografa suas filhas em uma praça de Caracas.

- "Nada conectado" -

Comércios em Caracas já iniciaram a venda de enfeites, árvores, luzes e presépios... Em alguns, uma nova mercadoria se mistura ao Halloween, uma festa que muitos venezuelanos adotaram e que se tornou popular.

Os centros comerciais estão iluminados e as praças decoradas, incluindo a pulsante Praça Bolívar.

Um pinheiro artificial custa mais de 100 dólares (R$ 545) e pode chegar a 900 (R$ 4,9 mil).

A hallaca, prato estrela das ceias natalinas, também exige um investimento alto, entre carne de boi, frango, porco, azeitonas, alcaparras e outros temperos.

Deilyn Peña tira fotos de seu filho de 5 anos em uma praça no bairro comercial Las Mercedes, decorada com dois ursos gigantes, um com gorro natalino e o outro com um chapéu vermelho. Há um trenzinho ao lado.

"Não estou totalmente de acordo", mas "é preciso ter espírito natalino, principalmente pelas crianças", assegura.

"Não me sinto nada, nada conectado", expressa Valeria Ponce, instrutora de ginástica de 22 anos. "Sinto que é uma forma de nos distrairmos um pouco do que está acontecendo e simplesmente nos dar um motivo para celebrar."

Ela evita, como a maioria dos venezuelanos, referir-se diretamente à situação política do país, em meio a um pânico generalizado de acabar preso por dizer algo que possa incomodar o governo.

- "Extermínio" -

Os aposentados presentes ao protesto falam de "extermínio" e "genocídio" com a renda que recebem. Eles reclamam sobre o destino da arrecadação de um tributo especial para melhorar as retiradas que foram aprovadas em maio pelo Parlamento.

"Onde estão esses recursos? Quem os auditou?", questiona Capote.

"Os idosos estão vivendo um dos piores momentos da história (...). estão abandonados não só pelo Estado, mas também por suas famílias que viveram que saíram da Venezuela", prossegue, referindo-se aos quase 8 milhões de venezuelanos que, segundo a ONU, migraram em meio à crise econômica brutal.

Neste cenário, falar de Natal é difícil. “No Natal, a família está unida, e a família venezuelana está totalmente desfeita, espalhada pelo mundo”, lamenta Capote.

“Enquanto não houver salário digno, não pode haver um Natal digno”, insiste Arturo Morgado, de 68 anos e aposentado da empresa de telefonia CANTV. "No ano passado não celebrei, e hoje está tudo pior."

