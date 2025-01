No Cafezinho: Luiz Otávio Cavalcanti analisa primeiros dias de Donald Trump

A- A+

No programa "No Cafezinho", apresentado por Carol Brito, editora de política da Folha de Pernambuco, e com a participação do repórter Ricco Viana, o colunista Luiz Otávio Cavalcanti discutiu os primeiros impactos da gestão de Donald Trump em seu retorno à presidência dos Estados Unidos.

Cavalcanti, que assina a coluna “Um Ponto de Vista do Marco Zero” às segundas-feiras, destacou o que considera ser um possível "apequenamento" da influência global americana sob a liderança de Trump.

“Quando Trump diz "make America great again" (faça a América grande novamente), ele está produzindo um falsete. A América, no fundo, está se apequenando. No fundo, o discurso grandiloquente de Trump está tornando a América menor, está tornando a América pequena”, disse o colunista.

De acordo com Luiz Cavalcanti, o republicano Donald Trump está buscando implementar uma plutocracia nos Estados Unidos. Ao longo do programa, o tema foi destrinchado pelo colunista, que também é economista, advogado e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Ele analisou os possíveis efeitos dessa política para países em desenvolvimento, como o Brasil, e para a economia global.

