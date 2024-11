A- A+

POLÍTICOS PAULISTAS Nunes e Tarcísio devem ir a Brasília se encontrar com Lula nesta sexta 929) Prefeito de São Paulo também espera se reunir com ministro Flávio Dino

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) devem ir a Brasília nesta sexta-feira (28) para se reunir com o presidente Lula (PT).



Será o primeiro encontro entre eles após a eleição, quando o petista apoiou Guilherme Boulos (PSOL), que saiu derrotado na disputa à prefeitura da capital. O teor do encontro não foi divulgado, mas o Globo apurou que o convite partiu do presidente.

Nunes também espera se reunir com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a ação que questiona a privatização dos cemitérios em São Paulo.

No último domingo, Dino determinou que a Prefeitura de São Paulo volte a cobrar serviços funerários com os valores utilizados antes da concessão, do fim de 2022, com a correção pelo IPCA.



O prefeito quer argumentar com o ministro que a concessão foi a saída para acabar com o “antro de corrupção” no serviço funerário da cidade, historicamente alvo de queixas sobre a qualidade de serviços.

— Eu quero explicar para o ministro que o que ele colocou na decisão já está no contrato. O contrato prevê que os preços praticados hoje são os preços que a gente praticava em 2019. Ele fala para aplicar o IPCA, e o IPCA dá 8%. E o nosso reajuste não chega a 4%. Anteriormente não tinha os 25% de desconto no funeral social, hoje tem. E argumentar que é preciso respeitar a questão da segurança jurídica, fundamental para o desenvolvimento de um país. A gente está à disposição para colocar para ele, toda a nossa equipe, sempre que ele precisar ele pode nos consultar. Porque se ele não tivesse nos consultado, ele não teria dado uma decisão daquilo que já acontece — disse o prefeito ao Globo.

