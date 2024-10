A- A+

ENTREVISTA Olinda: Mirella admite manter parte do secretariado de Lupércio Olinda: Mirella também afirmou que vai mudar alguns quadros, "avaliando com a equipe de transição, mas a gente vai preservar conquistas"

A prefeita eleita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), apoiada pelo atual gestor, Professor Lupércio (PSD), deu sinais de que pode manter uma parte do secretariado do seu padrinho político. Em entrevista à Folha, afirmou que vai "preservar conquistas". “Vamos mudar alguns quadros avaliando com a equipe de transição, mas a gente vai preservar conquistas, sobretudo estudar as mudanças necessárias para que Olinda ande para a frente e tenha um futuro de mais entregas", afirmou.



Mirella (PSD) recebeu 111.613 votos, 51,38% dos válidos, na disputa contra o petista Vinicius Castello, que teve 105.616 votos (48,62% dos válidos). Embora tenha o intuito de dar uma cara nova à administração, a prefeita mencionou que o bom trabalho dos que já fazem parte da equipe municipal será reconhecido.

"O que a gente quer é trazer renovação, um novo olhar, mas não tem nenhum perigo de aqueles que realmente estão bem, que fazem o trabalho da forma que precisa ser feito, da gente não continuar", frisou.

Mirella Almeida adiantou que já está organizando a agenda para se reunir com a governadora Raquel Lyra (PSDB), de quem recebeu apoio relevante na campanha, para definir junto ao Estado quais os investimentos de curto prazo para Olinda. Além disso, a prefeita deverá ir para Brasília nas próximas semanas, após soltar a equipe de transição, na busca por emendas e parcerias para o município.

No momento, a prioridade, segundo ela, é tomar conhecimento de como está a gestão, uma vez que ela estava afastada por conta da campanha. "Vou coordenar a equipe de transição para a gente entender o contexto das secretarias no sentido de o que vamos precisar fazer a curto, médio e longo prazo para trabalhar e já sair com o cronograma das ações", avaliou.

Raquel Lyra e Lupércio

A prefeita comentou ainda sobre a avaliação que o povo olindense fez dos apoios que ela recebeu. Sobre a governadora Raquel Lyra, Mirella disse que a população entendeu que a gestora vai ajudar a cidade. "Todo esse contexto de obras que estão sendo anunciadas, de investimentos, acho que tudo isso traz uma credibilidade de que a governadora é quem vai poder trazer recursos para o município."

Mirella elogiou a trajetória do atual prefeito e padrinho político. "Lupércio foi um prefeito muito trabalhador, muito íntegro, ele fez a parte dele com muito afinco, com muita honestidade e ele sai muito grande nessas eleições também", definiu.





Veja também

FOLHA POLÍTICA Vinicius Castello e Júnior Matuto indicam volta em 2028