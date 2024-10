A- A+

Segundo Turno Olinda: Mirella Almeida e Vinicius Castello votam e demonstram confiança na vitória Os candidatos votaram no segundo turno das eleições de Olinda, no final da manhã deste domingo (27)

A candidata à Prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) votou na seção 262 neste domingo (27), por volta das 11h, uma hora de atraso em relação ao horário anunciado por sua assessoria. Ela estava acompanhada da mãe, Vilma Bezerra; do pai, Gabriel Bezerra; do filho de 5 anos, Heitor; e do marido Felipe Nascimento, vereador de Olinda, além da irmã Monique Bezerra.

Também acompanharam a candidata na votação o ministro André de Paula, o deputado federal Augusto Coutinho, o vereador eleito do Recife, Rodrigo Coutinho, além de amigos, apoiadores e assessores.

Diante de uma campanha acirrada, Mirella Almeida (PSD) afirmou estar preparada para qualquer resultado. “Estamos com muita maturidade para qualquer resultado, mas com muita fé na vitória. A vitória não será nossa. Será do povo de Olinda”, declarou Mirella, minutos antes de votar. “O recado foi dado. A gente quer trabalhar com muito afinco por políticas públicas de qualidade”, garantiu a candidata.

Já o candidato à prefeitura de Olinda Vinicius Castello (PT) votou na manhã deste domingo (27), por volta das 10h25, na Seção 253 da Secretaria de Meio-Ambiente e Planejamento Urbano (Seplama), localizada na Estrada do Bonsucesso.

Vinicius chegou acompanhado do prefeito do Recife. João Campos; ministra Luciana Santos; senadores Teresa Leitão e Humberto Costa; além de deputados e vereadoras de Recife e de Olinda. Também estava ao seu lado o candidato a vice-prefeito Celso Muniz Filho (PCdoB).

"Que cidadãos e cidadãs exerçam a cidadania, saiam de casa para participar. Deus pôde me abençoar para que eu pudesse entregar o melhor projeto de cidade, e agora está sob as mãos das pessoas, do povo. Que a eleição seja uma eleição participativa, que as pessoas possam exercer o seu voto", comentou Vinicius na chegada ao seu local de votação.

Veja também

justiça TRT condena empresário que xingou funcionários por voto em político rival