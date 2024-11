A- A+

Filiação partidária Pablo Marçal cita "manipulação orquestrada" após seu nome aparecer entre filiados do PT Presidente do partido, Gleisi Hoffmann declara que expulsará o ex-coach do partido, diz site

O nome do ex-coach Pablo Marçal passou a constar na lista de filiados ao PT no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta semana. Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Marçal fez uma campanha marcada por ataques a pautas e nomes de esquerda. Agora, enquanto a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o expulsará da legenda, ele promete anular a filiação na justiça.

"Fiquei sabendo dessa loucura. Vamos anular isso na Justiça. Certamente é uma manipulação orquestrada para me tirar da pesquisa dessa semana. Estão desesperados com meu crescimento e querem eliminar a concorrência para 2026", acusou Marçal por meio de nota.

Antes, a líder petista declarou ao Metrópoles que iria retirar o ex-coach da sigla:

"Vamos desfazer. Na Justiça, (Marçal) não consta mais (como filiado), mas no sistema (do TSE) realmente tinha. Infelizmente, em sistema aberto de filiação, acontece isso", disse Gleisi.

Ainda segundo a reportagem, secretários do PRTB atribuíram o caso a um suposto ataque hacker ou do uso irregular dos dados de Marçal.

