são paulo Pablo Marçal: patrimônio declarado do candidato cresceu quase R$ 100 milhões em dois anos Bens declarados pelo candidato se concentram em aplicações financeiras e imóveis

O empresário Pablo Marçal(PRTB) registrou sua candidatura à prefeitura de São Paulo nesta terça-feira com um aumento de R$ 97 milhões em relação aos bens declarados na disputa de 2022, quando tentou concorrer para presidente, mas teve sua candidatura indeferida.



Neste ano, o ex-coach listou ter mais de R$193 milhões em bens e aplicações, mais que o dobro do total contabilizado no último pleito.

Enquanto candidato na disputa pela prefeitura de São Paulo, Marçal informou que grande parte dos seus bens segue concentrada em investimentos financeiros.



Somente em títulos de renda fixa do mercado imobiliário, o empresário declarou ter mais de R$ 31 milhões de reais investidos. Já em fundos de créditos para o agronegócio, ele listou mais R$12 milhões. Aplicações de R$ 49 milhões não especificadas no Banco Itaú também foram contabilizadas.





O maior montante declarado por Marçal, no entanto, foi o valor de R$ 80 milhões, que é correspondente a 80% do capital social da Aviation Participações LTDA, empresa de aluguel de aviações, helicópteros e salas comerciais. No ano passado, o empresário foi alvo de uma operação da PF que investigou a realização de doações milionárias feitas a sua campanha em 2022 advindas desta companhia, da qual ele e a esposa são sócios.

Entre outras dez participações societárias, o empresário listou mais R$1,2 milhão investidos. Também foram contabilizados dois imóveis do ex-coach, sendo o primeiro uma chácara avaliada em R$62 mil reais no muncípio de Trindade, em Goiás, e o segundo uma fazenda de R$4,9 milhões em Barueri, em São Paulo.

