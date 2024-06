Pablo Marçal registra denúncia por suposta ameaça de morte

A- A+

O coach Pablo Marçal (PRTB) registrou uma denúncia na tarde desta segunda-feira (10), em uma delegacia da Zona Sul da capital paulista, na qual afirma que foi alvo de ameaças de morte. Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Marçal afirma que as ameaças foram feitas por telefone e via mensagem SMS, com menção a sequestro e assassinato contra ele e sua família.

O caso foi registrado na 2ª delegacia seccional, no bairro do Brooklin. Marçal, que conversou com O Globo após a denúncia, afirmou que as ameaças teriam ocorrido no final de maio.

— Foram duas (ameaças), no dia 23 de maio e a última no dia 31. Foi a mesma pessoa — ele disse.

Segundo Marçal, o autor das ameaças teria dito que faz parte de um grupo e que, caso ele não desistisse da candidatura, poderia ser morto.

— A pessoa me disse que teria recebido (dinheiro) de um político e que eu deveria me afastar e não concorrer à prefeitura. Disseram que iriam executar quando eu voltasse de uma viagem. Cancelei um voo e decidimos fazer (a denúncia) — disse o pré-candidato.

A primeira ameaça, em 23 de maio, teria sido por mensagens. Na sequência, Marçal afirma que ligou para o número para gravar a conversa e registrar as ameaças. Em 31 de maio, novas mensagens teriam sido recebidas pela equipe do coach.

Segundo Pablo, os conteúdos foram apresentados para a polícia durante a denúncia.

O advogado de Marçal, Tassio Renam, afirma que o caso foi registrado como ameaça.

