santa catarina Pablo Marçal fica de fora de jantar em SC com Bolsonaro e justifica ausência com "rotina fitness" Pré-candidato, Pablo Marçal, teve que comprar ingresso para a convenção de conservadores em Balneário Camboriú neste fim de semana

Pablo Marçal, pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, não recebeu convite para Conferência de Política Ação e Conservadora (CPAC), em Balneário Camboriú (SC). O ex-coach também ficou de fora do jantar de confraternização do evento, que contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL). Marçal justificou a sua ausência por conta da sua "rotina bem disciplinada" e encontro com outros políticos.

— Eu tenho uma rotina de alimentação fitness e bem disciplinada, portanto jantei às 18h. De toda forma, também já havia marcado compromisso com muitos outros políticos nessa ida a Balneário Camboriú — afirmou.

Na verdade, apesar da pré-candidatura na capital paulista, de se colocar com um candidato defensor das pautas conservadoras e representante da direita, o ex-coach e teve que arcar com os custos de sua estadia na convenção conservadora. Marçal foi ao CPAC com ingresso de ouvinte.

Em uma foto publicada neste domingo em suas redes sociais, o ex-coach usava um crachá com a sua identificação no evento e um boné vermelho em apoio a reeleição do ex-presidente norte-americano Donald Trump. "Brasileiro, quem você prefere? Luiz Biden da Silva ou Trump Marçal?", escreveu ele.

Marçal disse ter ido ao evento por ser conservador, e ter assistido às apresentações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Michelle Bolsonaro. No local, o empresário posou para fotos e vídeos com seus apoiadores nos intervalos das palestras.

Em entrevistas, o empresário afirmou no sábado que as conversas com o União Brasil estão “avançando” e que “provavelmente” o partido o apoiará. Atualmente na disputa paulistana, a legenda deve apoiar a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

— (As conversas) estão avançando, provavelmente o União vai vir, e tem mais partidos que vão sair da base do (Ricardo) Nunes, partido que percebeu que o Nunes não vai chegar — declarou ao ser questionado pelo GLOBO.

Marçal tem conversado com Antonio Rueda, presidente nacional do União, e com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), mas ainda não conversou com com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. Considerada principal liderança do partido na capital, Leite afirmou que cogita retirar o apoio à Nunes e se aliar a outro pré-candidato. Segundo ele, “todas as opções estão na mesa”.

Ainda na ocasião, Leite afirmou que poderia vir apoiar Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e até Guilherme Boulos (PSOL) ou José Luiz Datena (PSDB), a quem se referiu como “uma boa candidatura”.

A convenção do União Brasil que vai definir suas candidaturas para prefeito e vereadores ocorrerá em 20 de julho. O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) ainda se coloca como pré-candidato à prefeitura e deve pleitear a posição dentro do partido.

Tietando Milei

Responsável pela elaboração do plano de governo de Pablo Marçal, Filipe Sabará também acompanhou o pré-candidato na plateia do evento neste final de semana. Sem Marçal, o empresário tirou uma selfie com Javier Milei e escreveu na legenda "Viva La Libertad", frase de efeito usada pelo presidente argentino em seu discurso.

Expulso do Novo durante a eleição municipal paulistana de 2020, acusado de mentir em seu currículo, Sabará tem se movimentado na direção do bolsonarismo nos últimos anos e se tornou um dos principais apoiadores de Tarcísio Freitas. Ele foi secretário-executivo de Desenvolvimento Social e presidente do conselho do Fundo Social, mas deixou a administração estadual no mês passado para integrar a campanha do ex-coach.

