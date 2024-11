Pacheco diz que Reforma Tributária será votada nos primeiros dias de dezembro e pede "compromisso"

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu aos senadores, deputados e setor produtivo um compromisso para que a Reforma Tributária seja finalizada até o fim do ano. Pacheco quer que o texto de regulamentação na mudança no sistema de impostos seja aprovado até os primeiros dias de dezembro, antes que termine seu mandato à frente do Senado.

Nos últimos dias, líderes de partidos têm procurado o relator da proposta, Eduardo Braga (MDB-AM), na tentativa de negociar um adiamento na análise do texto para o ano que vem.

— Vamos levar, nos primeiros dias de dezembro, a votação tanto na CCJ quanto no Senado Federal. Agora temos a tarefa do exaurimento da reforma com a sua regulamentação. Faço um apelo a toda a sociedade e ao setor produtivo: tenhamos esse compromisso de finalização da reforma -- disse.

E completou:

-- Ela (reforma) está longe de ser a ideal, mas é a possível para colocar fim ao manicômio tributário. Corrigiremos ao longo do tempo outras discussões que possam ser geradas. O que não podemos permitir é colocar um obstáculo intransponível para a finalização da reforma. Isso seria um retrocesso — disse Pacheco em evento com o setor privado sobre Reforma Tributária, em Brasília.

Alguns senadores ainda demonstraram preocupação com o início da transição da Reforma Tributária, com a alíquota teste de 1% de IVA, no ano de 2026, que será ano de eleições. Líderes têm articulado junto com o relator Eduardo Braga a possibilidade de adiar a transição para janeiro de 2027. A mudança, porém, não seria possível, já que o início da mudança no sistema de impostos em 2026 está prevista na Emenda Constitucional aprovada no ano passado.

PIS, Cofins, IPI, ISS e ICMS serão unificados e darão lugar aos futuros Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que juntos formam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A partir de 2026, será cobrada uma alíquota teste de 0,1% de IBS e 0,9% de CBS.

Galípolo presente

O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também compareceu ao evento. O diretor do BC fez um breve discurso, apenas agradeceu o recebimento de um prêmio intitulado “Liberdade Econômica”, dado pelo setor privado. Galípolo não falou com a imprensa, mas conversou brevemente com senadores e representantes do setor privado.

