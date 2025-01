Paes assume quarto mandato e anuncia criação de força municipal armada

A- A+

Nesta quarta-feira (1º), Eduardo Paes (PSD) tomou posse como prefeito do Rio pela quarta vez, durante cerimônia realizada na Câmara Municipal. Além de marcar um feito inédito ao se tornar o prefeito com mais tempo no cargo na história da cidade, superando seu padrinho político Cesar Maia, Paes anunciou uma medida ousada na área de segurança pública: a criação da Força Municipal de Segurança, uma corporação armada complementar às polícias estaduais.

“Primeiramente, é tetra. Muito obrigado!”, disse Paes ao abrir seu discurso, em tom descontraído. Ao lado de Eduardo Cavalieri, que assumiu como vice-prefeito, Paes aproveitou a ocasião para saudar Cesar Maia, vereador e ex-prefeito, a quem agradeceu pela influência em sua trajetória.

“Queria saudar o Cesar Maia, que foi muito importante na minha trajetória. Agora eu tomei o lugar dele como prefeito mais longevo da cidade”, declarou.

A segurança pública foi o ponto alto da fala de Paes, que anunciou que será o primeiro projeto enviado à Câmara para criação da nova força armada municipal. “Será uma força armada complementar às polícias, que fará um trabalho de policiamento de proximidade. Será formada por quadros do CPOR. Essa medida reflete nosso compromisso com a manutenção da lei e da ordem”, explicou o prefeito.

Ele ainda criticou o governador Cláudio Castro, cobrando uma postura mais firme no combate à criminalidade. “É preciso que o governo do estado assuma suas responsabilidades constitucionais e aja para impedir o avanço do crime. Na prefeitura, vamos assumir mais responsabilidade no combate ao crime.”

Além da força armada, Paes anunciou uma reformulação da Guarda Municipal, que deixará de operar no modelo de inspetorias e passará a contar com grupamentos especiais. A mudança, segundo ele, tornará a corporação “mais eficiente, moderna e eficaz”.

A cerimônia marcou a continuidade de Eduardo Paes na liderança da cidade, um posto que já ocupou em três gestões anteriores (2009-2012, 2013-2016 e 2021-2024).

Veja também

Cuiabá Abilio Brunini toma posse como prefeito de Cuiabá em sessão presidida por esposa