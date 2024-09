Patriota teve papel importante na defesa do municipalismo, afirma presidente da CNM

A morte do deputado pernambucano José Patriota (PSB), enterrado ontem em Afogados da Ingazeira, sua terra natal, repercutiu além da fronteira do Estado. Em nota, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, disse que o País perdeu um grande defensor do municipalismo.

“Parceiro de décadas do movimento municipalista, Patriota iniciou a sua trajetória política como vereador e vice-prefeito de Afogados da Ingazeira (PE). Ele também foi eleito e administrou o município pernambucano por dois mandatos consecutivos, nas gestões de 2013-2016 e 2017-2020. Nesses períodos, também presidiu a Amupe por cinco mandatos”, destacou.

E acrescentou: “O ex-prefeito também foi integrante do Conselho Político da CNM e, junto com outros líderes do municipalismo, teve intensa atuação na aprovação de recentes pautas do movimento municipalista que são significativas para as prefeituras, sendo uma delas o 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de setembro”.

O presidente da CNF destacou ainda a liderança de Patriota junto aos municípios pernambucanos. “É uma grande perda para o País. Patriota teve uma trajetória de luta memorável em prol do movimento municipalista, tendo caminhado ao nosso lado em muitos momentos importantes”, afirmou. `Na pauta do Nordeste, segundo Paulo, Patriota trabalhou incessantemente junto ao governo federal em busca de medidas que pudessem amenizar a situação dos municípios afetados pelas recorrentemente estiagens.

“Na Amupe, colaborou com o desenvolvimento de capacitações e treinamentos, inovação e tecnologia, encabeçou a realização do Congresso Pernambucano de Municípios, a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM) e a criação do Consórcio dos Municípios Pernambucanos (Comupe)”, assinalou.