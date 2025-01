Pernambuco bate Bahia na produção de leite. Confira os números

Com uma produção diária de 3,5 milhões de litros, Pernambuco se tornou o maior produtor de leite do Nordeste, com destaque para o Agreste, onde a pecuária leiteira gera emprego e renda o ano inteiro. O Estado superou a Bahia que, até recentemente, liderava esse ranking de produtores.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o prefeito do município da Pedra, Júnior Vaz, relatou a participação e a contribuição da cidade, que está entre os municípios da bacia leiteira do Estado, para este crescimento. “Pedra tem se destacado muito pelo desenvolvimento da genética do nosso rebanho e, hoje, se houver uma pesquisa séria, estamos em primeiro lugar como produtora de leite do Estado de Pernambuco. Estamos investindo, tanto na área privada como municipal, no incentivo à genética, no incentivo ao rebanho, no incentivo às pequenas fábricas artesanais de queijo. Este trabalho está sendo feito desde 2021”, disse o gestor.

Recentemente, o Governo do Estado isentou as empresas que recebem o leite dos produtores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 2026. Segundo Junior, isso fez com que a produção melhorasse e deu a oportunidade para que as fábricas artesanais tivessem condições de competir com as empresas de maior porte.

Ainda com relação aos pequenos produtores, o prefeito relatou que o município está dando total suporte aos criadores de gado leiteiro. “As estradas, por exemplo, onde a produção tem que escoar, são constantemente recuperadas. Nós temos um programa chamado “Bezerra do Futuro”, que atende os pequenos criadores quando eles não têm condições de contratar um veterinário, a Prefeitura está vacinando esses bezerros contra a brucelose, entre outras ações”, disse o gestor.

Sobre o apoio do Governo Estadual aos produtores de leite do Agreste, para que Pernambuco prossiga na liderança deste ranking, o prefeito de Pedra relatou que o principal pedido feito à governadora Raquel Lyra pelos gestores da região é a pavimentação de várias estradas, conhecidas como a Rota do Leite. “Trata-se da PE-244, que liga a BR-424 ao município de Águas Belas, a PE-250, que passa pelos municípios de Buíque e Pedra, e outras rodovias menores, que cortam os municípios da região e são fundamentais para o escoamento da produção”, afirmou.

Por fim, o prefeito relatou que, recentemente, esteve com a governadora e solicitou a melhoria no abastecimento de água na cidade, que sofre com racionamento e o rodízio chega a prejudicar os pequenos produtores de leite. “A reclamação sobre a falta de água é grande e a governadora ficou de nos ajudar nesse sentido. Esperamos que o abastecimento seja regularizado em breve e que nossos cidadãos possam receber essa água tratada em suas residências com maior frequência”, concluiu.