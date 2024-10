A- A+

FOLHA POLÍTICA Pesquisa Folha/IPESPE: Mano Medeiros lidera disputa em Jaboatão dos Guararapes Prefeito se mantém à frente com 40% da preferência. Elias Gomes e Clarissa Tércio estão empatados com 18%

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), mantém-se na dianteira na pesquisa de intenção de votos e é líder na disputa para chefiar o Executivo municipal. Levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), em parceria com a Folha de Pernambuco, mostra que em menos de um mês o candidato à reeleição cresceu dois pontos percentuais.

Passou de 38%, em dados do dia 3 a 5 de setembro, para 40%, na coleta dos dias 28 e 29. Quem acompanha o dia a dia do gestor avalia que o crescimento se deve aos laços com a população, que se estreitaram ainda mais desde que ele saiu da condição de vice, em abril de 2022, quando o então prefeito Anderson Ferreira (PL) disputou o Governo do Estado.

No outro extremo, o petista Elias Gomes despencou quatro pontos. Saiu de 22% para 18%, deixando indefinido o segundo lugar. A deputada federal Clarissa Tércio (PP), que também disputa o comando da Prefeitura de Jaboatão, apresenta agora o mesmo percentual: 18%. Ela registrou 17% na pesquisa anterior. Daniel Alves, candidato do Avante, manteve os 6%.

Os proponentes têm agora menos de uma semana para correr atrás dos 10% que disseram não querer eleger ninguém, votar em branco ou nulo. 8% dos 600 entrevistados ainda não escolheram seu candidato.

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os brancos e nulos, Mano Medeiros atinge 49%, ficando a um ponto de vencer no 1º turno. E tem o menor índice de rejeição: 37%. Elias Gomes carrega o maior: 55%. Daniel Alves, 53% e Clarissa Tércio, 50%. A margem de erro é de 4,1 pontos para mais ou para menos.

Direitos humanos

A ministra Macaé Evaristo dos Santos, que tomou posse sexta, tem sua primeira agenda em Pernambuco hoje. Firma duas parcerias com a governadora Raquel Lyra. Uma estabelece políticas públicas permanentes para pessoas com deficiência. A outra é voltada para a população em situação de rua. Às 11h, no Palácio das Princesas.

Final

Raquel Lyra vai a Garanhuns na quinta para formatura de 16 turmas do “Bora empreender”. Deve aproveitar e fazer um afago ao líder do Governo. O deputado Izaías Régis é candidato a prefeito, mas pesquisas sinalizam favoritismo do atual gestor, Sivaldo Albino.

Violência

O procurador eleitoral Silmar Luiz Escareli determinou que os vereadores de São Bento do Una conhecidos como Pezinho e Pachequinho paguem à deputada Débora Almeida R$ 5 mil por danos morais. Os dois têm atacado a parlamentar nas sessões da Câmara.

Debate

Dos cinco candidatos à Prefeitura do Recife que vão hoje ao primeiro embate na TV, Dani Portela e Técio Teles não terão outra agenda. Daniel Coelho, Gilson Machado e João Campos fazem caminhada. O debate começa às 18h30 na TV e Rádio Jornal.

