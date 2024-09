Pesquisa Folha/IPESPE/Cabo: saúde é vista como prioridade pelo eleitor

A- A+

Na primeira rodada da pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), divulgada pela Folha de Pernambuco, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) e divulgada na última sexta-feira (20), os eleitores também foram questionados sobre quais as principais áreas que devem receber mais atenção do próximo gestor.

A pesquisa é realizada de forma estimulada – quando o entrevistado escolhe as alternativas diante de uma lista mostrada pelo entrevistador.

No total de menções, que engloba todas as respostas concedidas pelo entrevistado (ele pode escolher mais de uma prioridade), a saúde é a principal área, com 70%. A segunda maior prioridade é educação e creches, com 46%, seguida por guarda municipal e segurança, com 20% das menções.

Outras áreas

A quarta colocação no ranking de áreas prioritárias é emprego e renda, que fica com 11%, à frente de calçamento e recapeamento de ruas e avenidas, com 8%. Depois, aparece combate às drogas, com 7%; e saneamento, com 6%.

Assistência aos mais necessitados surge como a oitava prioridade mais citada pelos entrevistados, com 4%. Transporte público e cultura, esportes e lazer empatam no novo lugar, com 3% cada.

Em seguida, outro empate também ocorre na décima colocação entre coleta de lixo e limpeza pública e iluminação pública, ambas com 2%.

Menções

Conservação de jardins, praças e parques e habitação também aparecem, em seguida, com o mesmo percentual, cada uma com 1%. Pela pesquisa Folha/IPESPE, trânsito e mobilidade urbana é a menos citada, já que não chega a atingir o percentual de 0,5% (e neste caso é considerada como zero).



Do total de eleitores ouvidos pela pesquisa, 1% não sabe ou não respondeu à pergunta.



A pesquisa, realizada de 15 a 17 deste mês, contou com uma amostra de 400 entrevistados, representativa do eleitorado do município do Cabo de Santo Agostinho, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE- 02277/2024.



Repercussão

Após a divulgação da pesquisa, o resultado foi repercutido por lideranças políticas. O atual prefeito e candidato à reeleição, Keko do Armazém (PP), tem 27% dos votos e disse que recebeu com entusiasmo o resultado do levantamento. Ele acredita que está no caminho certo.



“Recebemos com alegria o resultado da pesquisa. Demonstra que estamos no caminho certo e que a população está entendendo a nossa mensagem. Estamos crescendo, virando o jogo e vamos ganhar a eleição. À medida em que a campanha ganha as ruas, a população começa a entender melhor quais são os projetos e a trajetória de cada um”, destacou o prefeito.



O deputado estadual e ex-prefeito do Cabo e candidato ao pleito de 2024, Lula Cabral (Solidariedade), que tem 33% da preferência dos eleitores e lidera as intenções de voto, foi procurado, mas até o fechamento desta edição, não retornou o contato da reportagem.

