Pesquisa Folha/IPESPE/Petrolina: veja números sobre a influência das lideranças políticas no pleito

A- A+

A pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), em parceria com a Folha de Pernambuco, também trouxe à tona a influência que os apoios de lideranças políticas na corrida pela Prefeitura de Petrolina.

O levantamento aponta como os eleitores reagem aos apoios de figuras políticas, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a governadora Raquel Lyra (PSDB).

O apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está no mesmo partido do candidato Odacy Amorim, aumenta as chances de votar em um candidato para 31% dos eleitores.

No entanto, para 26% dos entrevistados, o apoio do chefe do Executivo federal diminui a chance de voto. Já para 38% dos pesquisados, a aliança de um candidato com o petista não altera a sua escolha. Outros 5% não sabem ou não responderam.

Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidata Lara Cavalcanti (PL), 26% dos eleitores indicaram que esse apoio aumentaria suas chances de votar no candidato associado.

Por outro lado, 40% afirmaram que a aliança com Bolsonaro reduziria sua intenção de voto, enquanto 30% disseram que o apoio não faria diferença. Já 4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em relação à influência do apoio da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que apoia o candidato Dr. Júlio (PSDB), 20% dos eleitores disseram que o apoio da gestora estadual aumenta as chances de voto em um postulante.

Para 32% dos entrevistados, o apoio da governadora diminuiria a chance de voto, enquanto para 42% não altera a sua opinião. Outros 5% não sabem ou não responderam.

Veja também

Folha/IPESPE/Petrolina Pesquisa Folha/IPESPE/Petrolina: maioria quer continuidade da forma como a cidade é administrada