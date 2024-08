Pesquisas: prefeitos de João Pessoa e Maceió também seriam reeleitos. Veja os números

A- A+

Não tão com tamanha musculatura nas pesquisas, como o prefeito do Recife, João Campos (PSB), mas Cícero Lucena (PP), prefeito da vizinha João Pessoa, também aparece num cenário que pode emplacar a reeleição no primeiro turno. Segundo o levantamento da Quaest, ele lidera com 53% das intenções de voto.

Os adversários aparecem bem distantes. Na sequência estão Luciano Cartaxo (PT), com 12%; Ruy Carneiro (Podemos), com 11%; e Marcelo Queiroga (PL), com 7% — os três tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos, para mais ou para menos. Contratada pela TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 pessoas eleitores de 24 a 26 de agosto. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PB-08301/2024.

Já em Maceió, pesquisa do Paraná aponta o prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), também reeleito no primeiro turno. O prefeito tem 54,4% das intenções de voto, segundo o resultado da pesquisa. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. JHC tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital alagoana.

Ele era filiado ao PSB, mas deixou o partido em 2022. Para que um pré-candidato seja eleito, ele precisa ter pelo menos 50% dos votos válidos mais um. Gaspar e Davino Filho empatam tecnicamente em segundo lugar. O deputado federal do União Brasil tem 14,9% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do Progressistas registrou 11,8%.

Outros três pré-candidatos estão em empate técnico na última posição. O resultado mostra Brito com 3,8 das intenções de voto, Lobão com 2,2%, e Barbosa com 0,9%.

