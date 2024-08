A- A+

REGIÃO NORTE PF faz buscas na casa de ex-governador do Tocantins suspeito de fraude à licitação Mauro Carlesse, que governou o estado de 2018 a 2022, é investigado por crime dentro de secretaria

O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (26).



As autoridades investigam a participação dele em possíveis crimes de fraude à licitação ocorridos em contratos da extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do estado.

Carlesse esteve à frente do governo de 2018 a março de 2022, quando renunciou ao cargo após denúncias de corrupção.

Veja também

