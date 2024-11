PF informa ao STF omissões da delação de Mauro Cid, que pode ter delação rescindida

A- A+

A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que o acordo de delação premiada firmado entre a corporação e o tenente-coronel Mauro Cid seja rescindido – ou seja, para que o acordo perca a validade e os benefícios concedidos a ele parem de valer.

O pedido para a rescisão já chegou ao Supremo e foi encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá se manifestar sobre a solicitação.

No pedido que chegou ao STF, a PF fez um relatório dizendo que Mauro Cid descumpriu as cláusulas do acordo firmado em agosto de 2023.

