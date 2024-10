A- A+

Política PF investiga suspeita de desvio de cota parlamentar para manutenção de entidade privada Corporação cumpre 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e em Goiás

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta sexta-feira contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos oriundos de cota parlamentar e de falsificar documentos para criação de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), entidade privada de interesse público.

Conforme investigação, a associação criminosa desviava os recursos públicos para uma organização.

Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Aparecida de Goiânia (GO), e Goiânia.

A polícia aponta suspeita dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.

A investigação chegou a identificar a falsificação na Ata de Assembleia da constituição da OSCIP. O documento possuía data retroativa, o que faria com que o quadro social da organização fosse formado por crianças de 1 a 9 anos.

