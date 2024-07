PF: Investigação aponta fake news sobre urnas, relatório via "zap" e monitoramento de pesquisadora

A- A+

A investigação da Polícia Federal sobre uma estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência ( Abin) no governo de Jair Bolsonaro aponta que o órgão foi usado para produzir um relatório informal sobre notícias falsas de urnas eletrônicas e monitorar uma pesquisadora que mapeou a atuação do “gabinete do ódio” nas redes sociais.

O uso do programa espião FirstMile foi revelado pelo Globo em março do ano passado.



Nesta quinta-feira, a PF realizou a 4ª fase da Operação Última Milha, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas, utilizando-se de sistemas da Abin.



Foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal.





Em julho de 2020, apoiadores de Bolsonaro passaram a difundir notícias falsas envolvendo a empresa Positivo Tecnologia, que havia vencido uma licitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fornecer novas urnas eletrônicas. A companhia é a principal fabricante de computadores do país e disponibiliza equipamentos para diferentes órgãos públicos.

Nas postagens, bolsonaristas passaram a relacionar um dos fundadores da Positivo, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que deixou a companhia em 2012, com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e uma empresa chinesa. As publicações especulavam, sem fundamento, a relação da firma com a esquerda e o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar das informações falsas, agentes da Abin foram acionados para produzir um relatório sobre a Positivo e o senador Oriovisto. Em uma mensagem de WhatsApp, um oficial de inteligência encaminhou para um colega um post enviado pelo “DG”, referência ao então diretor-geral da agência Alexandre Ramagem, homem de confiança da família Bolsonaro: “Para análise da situação da empresa e a possibilidade de interferência”.

No mesmo período, outro post reproduzindo informações falsas sobre a empresa e o parlamentar foi encaminhado para um oficial da Abin produzir um relatório. No diálogo, o integrante da agência faz uma observação com viés político: “Lembrando que a Positivo sempre foi vermelha”.

As informações levantadas pelos oficiais de inteligência, no entanto, não indicaram elementos que pudessem corroborar a tese bolsonarista difundida nas redes, limitando-se a compilar dados públicos sobre o tema. No breve relatório enviado pelo WhatsApp, o senador Oriovisto é descrito como um integrante de um partido “atualmente de centro direita com origens no movimento trabalhista (esquerda)” e que “na juventude participou de movimento estudantil e organização marxista, sendo preso pelo regime militar”.

Acessos informais

Como mostrou reportagem do Globo, parte da atuação da Abin na gestão Bolsonaro ocorria à margem dos protocolos oficiais. O programa espião FirstMile, por exemplo, registrou acessos “informais” — ou seja, sem vínculo com qualquer operação específica, contrariando as regras internas. No manual “Doutrina da Atividade de Inteligência”, a agência determina que as ações sejam sempre “registradas de forma a garantir que possam ser auditadas de acordo com mecanismos e instrumentos previamente e formalmente definidos”.

A Polícia Federal aponta que havia um uso “instrumental” da agência e que o ataque às urnas “reforça a realização de ações de inteligência sem os artefatos motivadores, bem como acentuado viés político em desatenção aos fins institucionais”. A PF destaca ainda que houve “reiteradas ações” em desacordo com as normas da Abin, que preveem “registro nos planos operacionais”.

Procurado, na época, Oriovisto disse que lamenta ter sido alvo da Abin e destaca que, na época que a Positivo venceu a licitação para fornecer urnas, já havia deixado a empresa. O parlamentar lembra ainda que a companhia tem capital aberto e está na Bolsa de Valores desde 2006, não sendo segredo quem são seus acionistas:

— É uma tolice. Tenho 78 anos e estão falando de 1968, quando fiz parte do movimento estudantil. Isso, para mim, atesta a incompetência do serviço de informação, porque dão informação errada.

A Positivo afirmou em nota que desconhece qualquer monitoramento ou investigação sobre a empresa por parte da Abin. “Como é de conhecimento público, os contratos com o TSE foram firmados por meio de licitações para fornecimento de urnas eletrônicas”, afirma a companhia. Procurado, Ramagem não se manifestou.

Pesquisadora vigiada

A Abin paralela também atuou no monitoramento, via FirstMile, de uma pesquisadora responsável por um mapeamento de páginas de apoiadores do ex-presidente que difundiam notícias falsas e ataques nas redes sociais.

Em julho de 2020, um estudo coordenado pela jornalista Luiza Alves Bandeira, integrante da organização sem fins lucrativos Atlantic Council, levou o Facebook a remover 33 contas, 14 páginas e um grupo da plataforma, além de 37 perfis do Instagram, ligados a aliados e a um assessor do gabinete de Bolsonaro.

No dia seguinte à divulgação do levantamento, a Abin utilizou o programa espião para fazer duas consultas à localização de Luiza. Além do monitoramento, a agência produziu um levantamento com foto e informações da pesquisadora, salvo em dois arquivos no sistema do órgão. O monitoramento foi feito sem que houvesse qualquer plano de operação formal.

— Fui perseguida porque estava começando a dar indícios de toda essa estrutura de vigilância, de operações e rede de influência do governo passado — disse Luiza.

Sobre este caso, a Abin afirmou que ocorreu em “gestões passadas” e “de forma paralela ao trabalho legítimo e republicano de inteligência”.

O estudo revelou que páginas nas redes sociais foram utilizadas para atacar adversários de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 e em 2019, primeiro ano de gestão do ex-presidente. Para a plataforma, o conjunto de perfis excluídos agia para enganar sistematicamente o público, sem informar a verdadeira identidade dos administradores.

Ataques ao STF

Uma nota divulgada pelo Facebook para justificar a remoção dos conteúdos brasileiros diz que o esquema envolvia a combinação de contas duplicadas e falsas, cujo objetivo era evitar a fiscalização da plataforma. Elas representavam pessoas fictícias que publicavam posts em páginas que simulavam a atividade de veículos de imprensa.

O relatório da pesquisa aponta que a rede era controlada por ao menos cinco funcionários e ex-funcionários dos gabinetes bolsonaristas, além de um assessor ligado diretamente à Presidência. O texto diz que “muitas páginas do conjunto foram dedicadas à publicação de memes e conteúdo pró-Bolsonaro enquanto atacavam rivais políticos”.

Na semana passada, O Globo mostrou que a lista de monitorados pela Abin com o FirstMile reúne políticos, assessores parlamentares, ambientalistas, caminhoneiros, acadêmicos e até aliados do ex-presidente. Um dos alvos foi o ex-deputado federal Jean Wyllys, em 2019. A ação ocorreu no mesmo período em que o perfil anônimo “Pavão Misterioso” divulgou nas redes sociais insinuações falsas sobre políticos de esquerda, incluindo Wyllys. Há registros de três consultas a celulares vinculados a ele e ao também ex-deputado David Miranda, que o sucedeu na Câmara e morreu em maio do ano passado.

