eleições PL cresce e vai disputar 2º turno em um terço de 18 cidades paulistas Veja quais partidos de centro-direita e direita conquistaram 12 dos 30 maiores municípios do estado no primeiro turno

Dezoito cidades paulistas terão segundo turno para decidir quem vai comandar a prefeitura e o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, está na disputa por seis delas. O PT, partido do presidente Lula, vai concorrer em três - Diadema e Mauá, na Grande São Paulo, e Sumaré, na região de Campinas.

Os partidos de centro-direita dominaram as eleições municipais nas cidades paulistas com mais de 200 mil eleitores. Doze delas decidiram a disputa neste domingo. O Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, que foi eleito com apoio de Bolsonaro, elegeu três prefeitos e vai disputar mais três municípios.

O PSD, do ex-ministro Gilberto Kassab, partido que ganhou o maior número de prefeituras em todo o país, elegeu dois prefeitos entre as 30 maiores cidades paulistas e vai disputar mais duas - Ribeirão Preto e Piracicaba.

Numa avaliação feita a Daniela Lima, do Conexão GloboNews, Kassab afirmou que o eleitor se descolou da polarização - "O centro venceu. A polarização, não", disse ele.

Em Guarulhos, segundo maior município do estado, um dos fundadores do PT, Elói Pietá, não conseguiu apoio para disputar a prefeitura pelo partido e migrou para o Solidariedade, onde concorre no segundo turno com Lucas Sanches, do PL.

O PSDB, partido que governou o estado por mais de duas décadas, elegeu em primeiro turno o prefeito de Santo André, Gilvan Junior, e vai disputar o segundo turno em Piracicaba, onde Barjas Negri com Helinho Zanatta, do PSD. Negri foi ministro da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso e prefeito de Piracicaba por três mandatos.

Nas eleições deste ano, dos 645 municípios do estado, havia possibilidade de segundo turno em 30.

Veja as cidades com segundo turno e quem disputa:

Guarulhos

Lucas Sanches (PL) - 33,25%

Elói Pietá (Solidariedade) - 29,81%

São Bernardo do Campo

Marcelo Lima (Podemos) - 28,64%

Alex Manente (Cidadania) - 26,53%

São José dos Campos

Eduardo Cury (PL) - 25,96%

Dr Elton (União) - 19,89%

Ribeirão Preto

Ricardo Silva (PSD) - 48,44%

Marco Aurélio (Novo) --24,94%

Santos

Rogério Santos (Republicanos) - 43,29%

Rosana Vale (PL) - 42,65%

São José do Rio Preto

Coronel Fabio Candido (PL) - 40,46%

Itamar (MDB) - 25,68%

Diadema

Taka Yamauchi (MDB) - 47,39%

Filippi (PT) - 45,09%

Jundiaí

Parimoschi (PL) - 48,07%

Gustavo Martinelli (União) - 43,34%

Mauá

Marcelo Oliveira (PT) - 45,13%

Átila (União) - 35,56%

Piracicaba

Barjas Negri (PSDB) -35,78%

Helinho Zanatta (PSD) - 26,59%

Barueri

Beto Piteri (Republicanos) - 48,39%

Gil Arantes (União) - 39,83%

Franca

Alexandre Ferreira (MDB) – 47,17%

João Rocha (PL) - 47,17%

Taubaté

Ortiz Junior (Republicanos) - 36,20%

Sérgio Victor (Novo) -23,52%

Guarujá

Farid Madi (Podemos) - 42,54%

Raphael Vitiello (PP) - 25,49%

Limeira

Betinho Neves (MDB) - 38,81%

Murilo Félix (Podemos) - 32,29%

Taboão da Serra

Engenheiro Daniel (União) - 48,98%

Aprigio (Podemos) - 25,93%

Sumaré

Henrique do Paraíso (Republicamos) - 44,41%

Willian Souza (PT) -- 31,50%

Municípios com mais de 200 mil habitantes que decidiram a eleição no domingo:

Campinas - Dário Saadi (Republicanos)

Osasco - Gerson Pessoa (Podemos)

Santo André - Gilvan (PSDB)

Sorocaba - Rodrigo Manga (Republicanos)

Mogi das Cruzes - Mara Bertaiolli (PL)

Carapicuíba - José Roberto (PSD)

Bauru - Suéllen Rosim (PSD)

São Vicente - Kayo Amado (Podemos)

Praia Grande - Mourão (MDB)

Itaquaquecetuba - Del Eduardo Boigues (PL)

Suzano - Pedro Ishi (PL)

Embu das Artes - Hugo Prado (Republicanos)

