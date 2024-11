A- A+

Palácio do Planalto Planalto reabre galeria com fotos de ex-presidentes que havia sido destruída no 8/1 Janja participa de inauguração no Palácio

O Palácio do Planalto reabriu nesta quarta-feira o espaço de galeria de fotografias de ex-presidentes da República, após uma recuperação de quase dois anos. A galeria havia sido destruída durante a invasão do dia 8 de janeiro de 2023.

O espaço fica no térreo da sede do governo federal, em Brasília, e conta com fotografias de todos os 39 presidente da República — até os que não chegaram a exercer o mandato —, todas em preto e branco, menos a de Luiz Inácio Lula da Silva, por ser o atual presidente.

Os quadros também contam com nome e período dos mandatos.

Além de imagem dos presidentes, a galeria conta com um novo quadro: o de uma fotografia da destruição no espaço causada pelos invasores do 8 de janeiro.

Durante o período em que a galeria ficou fechada, o local chegou a ficar isolado por um tapume, e depois, coberto com um pano preto.

A primeira-dama Janja da Silva visitou o espaço na tarde desta quarta-feira e perguntou sobre o nome de Ranieri Mazzilli, que ocupou a Presidência da República em dois momentos na década de 1960.

De 25 de agosto de 1961 a 8 de setembro de 1961, entre Jânio Quadros e João Goulart. E depois da deposição de João Goulart pelo Golpe Militar, em 2 de abril a 15 de abril de 1964.

— Ele ficou dias. Ele não merece está aqui, mas tem vários que não merecem — disse Janja.

Veja também

Amazônia Amazônia: governo federal destinará R$ 700 mi para combater desmatamento e recuperar áreas