ROUBO Polícia de SP recupera carro roubado de equipe de segurança de Lula Equipe do GSI estava no local onde o presidente irá votar neste domingo quando motorista do veículo foi rendida por assaltantes

A Polícia Civil de São Paulo recuperou no início deste sábado o carro da equipe de segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que havia sido roubado em São Bernardo do Campo, região metropolitana da capital paulista. O assalto aconteceu na sexta-feira próximo o local onde o presidente irá votar neste domingo.

A equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) estava a serviço na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo quando a motorista do veículo foi rendida pelos assaltantes, a poucos metros do local.

De acordo com a Polícia Civil, o carro foi localizado pelo vigilante de um supermercado a cerca de um quilômetro de onde aconteceu o crime. "O homem prestou depoimento e contou que devido a obras em andamento o local não possui câmera de segurança", afirmaram os investigadores.

O vigia chamou a polícia depois de notar que o veículo permaneceu parado no estacionamento após o fechamento do supermercado, de acordo com o G1.



Ao chegar no local, a polícia identificou o carro com as placas de inscrição da "Presidência da República".

Além do carro,foram recuperados relógios, celular, tablet, notebook, cartões bancários, um crachá, CNH e outros objetos. Segundo o GSI, nenhum armamento foi levado.

O caso segue em apuração pelo 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e a polícia ainda faz diligências para identificar os autores do crime.

"O GSI informa que o carro roubado foi encontrado pelos agentes policiais do Estado de São Paulo nesta madrugada. As investigações para a elucidação do fato prosseguem", informou, em nota, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

O roubo aconteceu na sexta-feira, quando a motorista do carro foi rendida pelos assaltantes. A Polícia Militar foi acionada. Ninguém foi preso no local.

