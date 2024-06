EUA enviam porta-aviões com capacidade nuclear à Coreia do Sul para exercício militar

A- A+

Leia também

• Rússia culpa EUA por ataque ucraniano que deixou 5 mortos na Crimeia

• Rússia volta a bombardear instalações de energia da Ucrânia

• Ucrânia acusa Coreia do Norte de ajudar a Rússia no 'assassinato em massa' de civis

Um porta-aviões com capacidade nuclear dos Estados Unidos chegou no sábado (22), à Coreia do Sul para um exercício militar envolvendo o Japão, enquanto os países intensificam o treinamento militar para lidar com as ameaças norte-coreanas, que aumentaram após um pacto de segurança com a Rússia.



A chegada do grupo de ataque USS Theodore Roosevelt à cidade de Busan ocorreu um dia depois da Coreia do Sul ter convocado o embaixador russo para protestar contra um grande acordo entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na semana passada.



O acordo promete assistência de defesa mútua em caso de guerra. A Coreia do Sul diz que o acordo representa uma ameaça à sua segurança e alertou que poderia considerar o envio de armas para a Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa como resposta - uma medida que certamente arruinaria as suas relações com Moscou



Após uma reunião entre os chefes de defesa em Cingapura no início de Junho, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão anunciaram os exercícios Freedom Edge.



O exercício com o grupo de ataque de Roosevelt deverá começar ainda em junho. Os militares da Coreia do Sul não confirmaram detalhes específicos do treinamento.

Veja também

CONFLITO Reino Unido diz que navio bombardeado no Mar Vermelho pode ter sido alvo de rebeldes houthis