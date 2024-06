Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Datena irá tirar férias do programa na TV nesta quinta

A- A+

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) irá tirar férias de seu programa na Bandeirantes, o "Brasil Urgente", a partir desta quinta-feira (27). A ideia é focar em sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo.

Datena disse ao Globo que antes, entretanto, irá cuidar de sua saúde pois está com "infecção viral que provoca muita tosse".

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta mostra que o tucano aparece em terceiro lugar na disputa, com 17% das menções, enquanto Ricardo Nunes (MDB) tem 22% das intenções de votos, contra 21% de Guilherme Boulos (PSOL).



O psolista e o emedebista estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Datena disse ter ficado "muito feliz" com os resultados.

Pela legislação eleitoral, Datena precisa deixar de apresentar seu programa na TV a partir de 30 de junho. Isso porque a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) prevê que a partir desta data do ano da eleição "é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato" sob pena de multa e cancelamento do registro da candidatura.

Nos últimos dois pleitos, em 2020 e 2022, Datena enterrou sua pré-candidatura ao aparecer na televisão em 30 de junho.



Desta vez, com as férias e afastamento, ele amplia o suspense para julho ou agosto, que é quando serão realizadas as convenções partidárias. Entre 20 de julho e 5 de agosto, os partidos definem suas candidaturas e coligações e, depois disso, as siglas têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Veja também

PEC das Drogas Padilha sobre PEC das Drogas: Governo insiste que prioridade deve ser agenda econômica e social