Pré-candidato pelo PSDB, Datena já desistiu de disputar eleições por quatro vezes

A- A+

Mesmo tendo afirmado que não desistiria da corrida eleitoral a prefeitura de São Paulo nesta terça-feira (23), José Luiz Datena ( PSDB) é dono de uma trajetória política marcada por idas e vindas, sem ter levado uma campanha até o fim em nenhum pleito e por flertes com quadros de diferentes ideologias e siglas.

Ao todo, o jornalista soma quatro debandadas, duas de concorrer a uma vaga no Senado e outras duas de tentar se eleger como prefeito e vice-prefeito da capital paulista, quando tinha melhores números nas pesquisas.

Datena deixou as disputas municipais e estaduais entre 2016 e 2022 sob diversas alegações, que vão desde supostas denúncias de corrupção no partido do qual era filiado até pedidos da TV Bandeirantes, onde o apresentador comanda o programa Brasil Urgente. Ele sempre usou o espaço televisivo para comunicar que iria "tirar o time de campo".

Histórico de desistências:

2016

À época filiado ao PP, Datena desistiu da disputa à Prefeitura da capital paulista. A informação foi passada por ele mesmo durante o programa na Rádio Bradesco Esportes FM em 18 de janeiro de 2016, meses após ter sido anunciado pela sigla.

“Oficialmente — já estou avisando isso –, oficialmente estou fora. Não sou mais candidato a prefeito de São Paulo. Eu era pré-candidato pelo PP, não sou mais. Eu peço que retirem o meu nome das pesquisas porque não sou mais candidato a coisa nenhuma”, afirmou.

2018

Pré-candidato ao Senado pelo partido Democratas, o comunicador usou seu programa de TV para anunciar ao vivo que não iria mais concorrer, em 9 de julho de 2018, uma semana após o fim do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Achei que não era a hora de participar dessa política do jeito que ela está aí”, disse Datena.

2020

Cotado como candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (PSDB), que disputou e ganhou a reeleição, desta vez no MDB, Datena também esticou a corda até a data limite estipulada pelo TSE, e usou o seu programa, em 11 de agosto, para dizer que se afastaria por um pedido da emissora.

2022

Na última eleição, Datena estava no PSC, onde brigaria por uma cadeira no Senado, mas desistiu no dia 30 de junho, data limite para aparecer em programas de TV.

“A política não é meu espaço natural. É possível eu lutar pelo bem comum em muitas arenas que existem aí. Estarei sempre com meu público”, comentou na ocasião.

E agora, vai?

Datena alimentou os rumores de mais uma desistência no início desta semana. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, ele se comparou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desistiu de concorrer a reeleição neste final de semana, e afirmou que levou “tiros” de dentro da sigla por correligionários que preferiram apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

No entanto, um dia depois ele explicou, em conversa no Flow Podcast, que teria citado o ex-candidato democrata como um exemplo para ilustrar que, sem o apoio do partido, seria difícil ir adiante.

Apesar de garantir que tem com a confiança da executiva nacional e do presidente da legenda Marconi Perillo, Datena voltou a comentar sobre as críticas que tem recebido dentro do PSDB em meio a articulações contra a sua candidatura.

"Na maioria dos casos é a política que não me quer, não sou eu que não quero a política. Então eu disse, eu preciso de apoio do partido ", declarou nesta terça-feira.

Veja também

Ex-presidente do Brasil Bolsonaro ironiza questionamento de Maduro sobre as urnas: 'Maduro is my friend'